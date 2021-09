Questa è la straordinaria storia del salvataggio di un cagnolino di nome Willow, che è stato trovato nel bel mezzo dei boschi in condizioni pessime. Un albero gli era caduto addosso e gli aveva spezzato entrambe le zampe posteriori, rendendogli impossibile camminare. Quel destino che segnava segnato, ha preso una piega diversa quando sul suo cammino è capitato un uomo davvero speciale.

Credit: GWhatmough/Facebook

Graham Whatmough è un uomo che, fino a qualche anno fa, lavorava come operaio in un giacimento petrolifero. Arrivato a un certo punto della sua vita, aveva deciso di licenziarsi e di seguire quello che era sempre stato il suo sogno, fare il fotografo.

Da quel giorno, Graham esce ogni giorno per delle lunghe escursioni nei boschi, sempre alla ricerca di soggetti da fotografare o riprendere in un video.

Un giorno, una delle sue solite gite immerso nella natura l’ha portato a fare un incontro inaspettato.

Stavo fotografando un cespuglio di bacche, quando ho visto un albero caduto e un animale bianco sdraiato dietro di esso. Ho pensato che dovesse essere un piccolo cervo o un coyote nascosto. Poi ho visto un collare e ho capito che era un cane.

Il cucciolo mostrava aggressività nei confronti dell’uomo, così Graham ha provato a conquistare la sua fiducia offrendogli delle bacche e dell’acqua fresca. Quel gesto, alla fine, lo ha premiato.

Le condizioni di Willow

Credit: GWhatmough/Facebook

Purtroppo, Graham ha capito subito che quel cucciolo aveva dei problemi alle zampe posteriori. Entrambe si erano rotte con la caduta dell’albero e aveva iniziato a guarire in modo improprio. Per quel motivo non riusciva a camminare.

Dopo una visita, il veterinario ha detto a Graham che le opzioni erano sostanzialmente due. Amputare entrambe le zampe o provare a fare un’operazione molto costosa per salvargli le zampe.

Graham non poteva permettersi quell’operazione, ma allo stesso tempo non voleva che Willow perdesse le sue zampette. Così ha deciso di stargli accanto per tutto il tempo necessario.

Credit: GWhatmough/Facebook

I due hanno formato, in quei giorni insieme, un legame eccezionale. Graham portava sempre Willow con sé e gli faceva fare degli esercizi di fisioterapia. Esercizi che, alla fine, hanno migliorato di molto le condizioni e la mobilità del cucciolo.

Ora i due sono inseparabili e vedere le loro foto insieme è uno spettacolo vero.

