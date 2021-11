Come sta il cane morso dal serpente?

È dovuto rimanere per ben 11 giorni in ospedale dopo aver avuto un brutto incidente in campagna. Ma ora il cane morso da un serpente, che se l’è vista davvero brutta, può finalmente tornare a casa. Il cucciolo è felice di ritrovare i suoi umani e la sua famiglia attendeva con ansia il suo ritorno, sano e salvo.

Fonte foto da video YouTube

I serpenti possono essere molto pericolosi. A seconda della loro specie, infatti, il veleno può essere letale e portare alla morte. A Ribeye, un dolce cucciolotto, è andata bene.

Ribeye non sapeva che non doveva avvicinarsi a quel serpente. Lui giocava in aperta campagna, nella fattoria dove vive a Brodowski, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Ribeirão Preto e della microregione omonima. Quando è stato morso da un rettile.

Il cane aveva bisogno di cure mediche, ma la sua famiglia umana non poteva permettersi gli alti costi di un ospedale veterinario. Grazie alla solidarietà della comunità e a una collette Ribeye è stato curato.

Il cane però è arrivato in ospedale solo il giorno dopo. La veterinaria, Jessica Ferreira, ha raccontato che respirava male a causa dell’edema al collo.

Fonte foto da video YouTube

Cane morso al collo curato grazie alla solidarietà di persone di buon cuore

È stata la stesa veterinaria a raccontare il suo caso sui social network e a raccogliere i soldi necessari per gli esami e i farmaci costosi per il trattamento.

Fonte foto da video YouTube

Dopo 11 giorni di ospedale, è potuto tornare a casa dal suo proprietario, Venâncio Andrade. Quando ha riconosciuto la strada di casa il cane era finalmente felice. Perché sapeva che il peggio se l’era lasciato alle spalle e ora poteva tornare a godersi la sua amata famiglia che lo attendeva con ansia. E che aveva avuto paura di perderlo per il morso di un serpente.