Lo sapete che non tutti gli eroi indossano un mantello? Ebbene si, alcuni sono ricoperti di pelo, scodinzolano e, soprattutto, abbaiano e ringhiano a chiunque provi a fare del male al proprio umano. Questo è proprio il caso di Marley, un labrador che ha rischiato la sua vita pur di difendere il suo proprietario da un pericolosissimo serpente a sonagli che si era introdotto nel cortile della loro casa.

La vicenda è accaduta ad Harbison Canyon, in California, ma ha rapidamente fatto il giro del mondo. In quella città vivono da tantissimi anni un uomo di nome Alex Loredo e il suo cane, un labrador color crema di nome Marley.

I due sono da sempre inseparabili. Il migliore amico l’uno dell’altro, l’uno sarebbe pronto a tutto pur di difendere l’altro e viceversa.

Alex e Marley erano nel giardino di casa loro, in un pomeriggio torrido come tantissimi altri in California, quando qualcosa ha fatto saltare i nervi al solitamente mansueto cucciolone.

Nel cortile si era infatti introdotto un pericoloso serpente a sonagli di circa 30 centimetri. Alex non lo aveva visto e si stava dirigendo proprio verso quella direzione.

Io non me ne ero assolutamente accorto. So bene che in questa zona ogni tanto saltano fuori questi serpenti, ma in fondo non è così frequente, quindi ero tranquillo in quel momento.