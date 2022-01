Cane muore e la famiglia ritrova il gatto scomparso da 3 mesi: l’ultimo regalo di Fido

Da Ravenna ci arriva una notizia che fa commuovere. Una famiglia ha perso il suo amato cane. Ma proprio mentre il cane muore, la famiglia ritrova il gatto scomparso da mesi. Sembra che il cucciolo abbia deciso di fare alla proprietaria un regalo dal Ponte dell’Arcobaleno: ritrovare il gatto di famiglia che si era smarrito mesi prima. Un ultimo gesto d’amore del cane far ritrovare il micio Denny?

Il 17 settembre scorso il gatto di famiglia è sparito nel nulla dalla sua casa in zona Dribbling a Ravenna. Denny aveva il microchip, ma non era ancora sterilizzato, perché troppo piccolo. Da allora la famiglia non ha saputo più niente, fino ai giorni scorsi, quando ha ricevuto una bella notizia.

Al Penny Markret una ragazza trova un gatto spaventato e sporco di grasso. Chiama subito i volontari di Ravenna SOS Sicurezza Animali che pubblicano su Facebook un post per ritrovare i proprietari. Una donna chiama e riconosce il suo micio. Ma non finisce qui.

Ci scrive una signora e ci chiede di poter vedere il gatto ritrovato al Penny perché assomiglia moltissimo al suo smarrito diversi mesi fa, le dico che quel gatto è già stato riconsegnato ai proprietari ma lei insiste, mi manda le foto del suo gatto e la somiglianza è davvero incredibile.

Questo il racconto dei volontari, che poi aggiungono:

Ci mettiamo in moto per cercare di capire da quanto tempo queste persone avessero il gatto ma la signora è troppo sicura che quel gatto sia proprio Denny.

Cane muore e famiglia ritrova il gatto, che per due mesi aveva vissuto con un’altra famiglia

Si scopre che la prima donna che aveva chiamato aveva trovato il gatto due mesi prima e aveva iniziato a prendersi cura di lui.

Fonte foto da Pixabay

Il veterinario leggendo il microchip confermano la versione della seconda famiglia, che può riabbracciare Denny. Dopo aver perso il giorno prima il cane di casa.