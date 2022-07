L'uomo ha strisciato per 15 metri per raggiungerlo

Il cane nel tubo di scarico rimane intrappolato per giorni. Molti i tentativi di tirarlo fuori da lì. Fino a quando il povero cucciolo non viene salvato da un poliziotto coraggioso ed eroico. L’uomo ha dovuto strisciare per 15 metri per portare in salvo quel cagnolino, che gli sarà per sempre grato per tutto quello che ha fatto per lui.

Lilah ha avuto proprio una brutta disavventura. Il Golden Retriever di 13 anni è un cane anziano che venerdì scorso ha avuto un piccolo incidente. Non è tornata a casa e Rudy, residente a Conklin, a New York, ha iniziato a cercarla. Per ritrovarla incastrata in un tubo.

A nulla sono valsi i primi tentativi di tirarla fuori da quel tubo. Lilah è rimasta lì dentro per tre lunghissimi giorni in cui la sua famiglia ha sperato che tutto potesse andare per il meglio. Avevano paura che il cuore del povero cane anziano non reggesse.

Dopo averla cercata a lungo Rudy è riuscito a trovare Lilah sana e salva, ma in pericolo. Il suo guaito l’ha condotto da lei: si trovava in un canale di scolo. Aveva strisciato in profondità nel tubo, chissà per quale motivo. E ora era bloccata.

L’uomo ha tentato di attirarla fuori, usando anche il burro di arachidi. Ma niente, non riusciva a venire fuori. Così la donna ha deciso di chiamare il 911: gli agenti dello Stato di New York hanno raggiunto subito il luogo dove si trovava il Golden Retriever.

Cane nel tubo di scarico, dopo tre giorni un poliziotto lo tira fuori

Non è stato facile per gli agenti. Uno di loro ha preso una corda, ha strisciato per 15 metri nel tubo, ha raggiunto il cane e lo ha liberato.

Il poliziotto è uscito bagnato fino al petto. Mentre Lilah stava bene, anche se era debole e stanca.