Questa è una storia davvero commovente, che farebbe piangere anche le persone dal cuore più resistente di fronte a situazioni che scatenano ogni tipo di emozione. Fedele come solo questi animali sanno essere, questo cane non abbandona il corpo dell’uomo senzatetto, forse suo compagno di vita, che ormai giace privo di vita a terra.

Fonte Pixabay

Natali Aranha dos Santos è una giovane donna che ha deciso di pubblicare su un gruppo Facebook la storia dell’amicizia tra un uomo senzatetto e il suo cane. Molti utenti si sono commossi nel vedere la fedeltà e la lealtà dell’animale di fronte alla più grossa perdita che potesse sperimentare nella sua vita.

L’uomo era conosciuto nelle del quartiere Parque Equitativa, a Duque de Caxias, a Rio de Janeiro, in Brasile, perché spesso camminava e si faceva notare. Era una persona per bene, educata, cordiale. Ma a causa del freddo e di alcuni problemi di salute è morto in strada. Ma non era da solo.

Il senzatetto e il suo cucciolo sono stati accuditi dai residenti del quartiere e dai volontari della chiesa, che hanno sempre avuto il tempo di fornire cibo e coperte alla coppia. Fino all’ultimo giorno, quando il cane ha dovuto salutare per sempre il suo miglior amico umano.

Una mattina chi li aiutava ogni giorno ha trovato il cane accanto al corpo ormai privo di vita dell’uomo che lo aveva curato e accolto nella sua vita. Non si è mosso e ha continuato a fissare con tristezza la coperta sotto la quale il suo miglior amico non c’era più.

Cane non abbandona il corpo dell’uomo che lo ha salvato

Dopo aver conosciuto questa storia, il cane è stato portato via dalla strada da una famiglia che gli ha dato una casa per sempre. E tutto l’amore e il conforto di cui ha bisogno in questo momento.

Non è amorevole tutto ciò?