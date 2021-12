Quando i nostri cuccioli sono consapevoli di averla fatta grossa, fanno di tutto per evitarci. E per evitare il nostro sguardo. Perché sanno che dopo aver combinato un bel guaio potrebbero prendersi una ramanzina con i fiocchi. Magari anche un castigo. Per questo motivo questo cane non guarda il proprietario in faccia, perché ha paura delle conseguenze del suo gesto.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Cane non guarda il proprietario in facciaIl 18 agosto di quest’anno, un cane randagio di media taglia di nome Tay, salvato della strada, era particolarmente impegnato nella sua casa di Torrejón de Ardoz, in Spagna, dove vive insieme alla sua famiglia umana.

In quel momento era da solo all’interno dell’abitazione. E chissà per quale motivo, forse per noia o forse perché lo aveva scambiato per un nemico, Tay ha deciso di fare a pezzi il suo letto. Quando il proprietario lo ha scoperto, si sentiva in colpa ed evitava il suo sguardo.

Mentre tutta la famiglia era fuori per lavoro, lui si prendeva a modo suo cura della casa. Ma chissà come mai a un certo punto il letto è esploso. Non c’è una spiegazione valida per quello che è successo, come ha raccontato il suo proprietario a Viralhog.

Sono entrato in casa dopo una lunga giornata di lavoro e ho trovato pezzi di schiuma ovunque. Sono entrato nella mia stanza e ho trovato Tay, il nostro cane salvato, completamente ignaro di aver distrutto il suo letto e l’enorme casino che aveva creato. Non mi ha nemmeno guardato.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Cane non guarda il proprietario in faccia perché sa di averla combinata grossa

Nel video pubblicato su YouTube si vede schiuma ovunque. Mentre il proprietario è indignato, il cane fa il vago.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Il cucciolo non lo va nemmeno ad accogliere, ma rimane lì in mezzo al caos che ha combinato, guardando fuori dalla finestra e sperando che il proprietario non si accorga di niente…