Cane odia il freddo e alla prima nevicata prende una decisione inaspettata

Come non capire il cane che odia il freddo e non ne vuole proprio sapere di mettere fuori, su quel terreno gelido, le sue belle zampe calde? Questa è una storia molto comune in tantissime case in cui esseri umani condividono gli spazi con degli amici a quattro zampe. Voi uscireste mai in mezzo alla neve senza indossare calzettoni e scarpe belle pesanti?

Fonte Pixabay

Norman è un cane piccolo dalla grande personalità, che ama giocare e non smette mai di far capire alla sua famiglia umana cosa gli passa per la testa. Se ad esempio non ne vuole sapere niente di uscire di casa, state pur certi che si farà comprendere.

Denise White, la sua mamma umana, sostiene che tra le cose che Norman preferisce fare c’è quella di restarsene tutto il giorno sotto le coperte calde. E uscire solo quando è ora di mangiare. Rendetevi conto cosa vuol dire per lui uscire a fare una passeggiata nella neve.

Non appena ha aperto la porta di casa, però, Norman si è messo a guardare fuori quello spettacolo congelato con la neve che ricopriva ogni cosa. Ha anche provato a metterci dentro una zampa, ma immediatamente è tornato dentro. Lui non aveva alcuna intenzione di assecondare la sua mamma umana.

Aveva da poco fatto una bella tempesta di neve. La mamma umana di Norman aveva deciso che era giunto il momento di svegliare il cane e farlo riemergere dal suo nascondiglio per portarlo fuori a fare una passeggiata, così da fare i suoi bisognini e prendere un po’ di aria fresca.

Cane odia il freddo e se ne ritorna sotto le sue coperte

Norman ha guardato la sua mamma umana e se n’è tornato dritto sul divano, sotto le coperte. Impossibile convincerlo a uscire.

Non tutti i cani adorano giocare con la neve. Norman di sicuro preferisce il caldo della sua casetta.