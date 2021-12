Su TikTok è stato condiviso da un utente un video che ben presto è diventato virale, grazie al suo cucciolo che gliene combina di tutti i colori. Il povero cane odia la musica con cui il proprietario ha deciso di ballare fuori da casa. E il cucciolo cerca in tutti i modi di fermarlo. Non si fermerà finché non sarà riuscito nel suo intento.

Reinaldo Soares aveva deciso di ballare sulle note di una canzone molto popolare su TikTok, diventata virale grazie ad alcuni video seguitissimi. La canzone è in questione è “Coração Cachorro”, di Ávine e Matheus Fernandes.

Il ragazzo voleva diventare popolare registrando un video ballando al ritmo della canzone del momento. Ma non sapeva che il suo filmato sarebbe diventato di gran successo per un altro motivo: tutto merito del suo cane che ha deciso che quella canzone proprio non gli piaceva.

A rubare la scena nel video è il cane di Reinaldo, che non vuole ascoltare la canzone e non vuole nemmeno vedere il proprietario ballare in quel modo. Per tutto il video la cagnolina, infatti, cerca di mordere lo stinco del proprietario per farlo fermare.

Non c’è niente da fare. La cagnolina non demorde. E passo dopo passo mostra tutto il suo disappunto per quelle note messe in fila che proprio non la convincono. Così come non la convincono i passi del suo proprietario, che non riesce proprio a rimanere serio di fronte alla sua reazione.

Cane odia la musica che il padrone sta ascoltando. E farebbe di tutto per fermarlo mentre balla

Il video condiviso sul suo profilo TikTok, il 2 novembre, ha avuto oltre 1 milione di visualizzazioni, 122.300 like e oltre 4.000 commenti.

Voleva avere successo ed è quello che è accaduto in fin dei conti… Ma non come immaginava lui!