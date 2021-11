I protagonisti della vicenda che vi raccontiamo oggi sono un uomo gentile di nome Cauken e una mamma cagnolina rinominata poi Rain. Quel signore l’aveva vista vagare da sola e sofferente tra le strade della città e aveva deciso che doveva assolutamente fare qualcosa per aiutarla. Avvicinarla non era affatto facile, visto che lei era spaventata alla vista degli umani. E tutto si è complicato quando è sparita nel nulla.

L’uomo aveva notato quella cucciola sofferente vagare nel quartiere più volte. Era chiaro che nessuno si occupava di lei, nonostante di aiuto ne aveva davvero bisogno. Era ferita, zoppicava e aveva le mammelle gonfie tipiche di una cagnetta che aveva da poco partorito.

Cauken ha iniziato a farle visita ogni giorno, con l’intento di conquistare la sua fiducia e aiutarla. Il compito però si è rivelato più complicato del previsto, visto che lei, per paura, fuggiva sempre alla sua vista. Ciononostante, l’uomo ha continuato a portarle del cibo ogni giorno.

Un pomeriggio di un venerdì come tanti altri, è successo qualcosa che ha preoccupato immensamente l’uomo. Lui era tornato come ogni giorno a darle del cibo, ma di lei non c’era più traccia.

Il salvataggio di Rain e dei suoi bambini

Chiedendo in giro, alcuni vicini hanno detto a Cauken che avevano sentito un cane abbaiare per tutta la notte nei pressi di un cantiere vicino.

Quando Cauken si è avvicinato a quel cantiere, ha trovato la povera cagnolina che era intrappolata nel fondo di un canale di scolo, sporco e umido.

Grazie all’aiuto di alcuni volontari di un’associazione di salvataggio, la cagnolina è stata tratta in salvo e trasportata nel rifugio, dove ha ricevuto le prime cure e un bagno caldo. Aveva infezioni e un polmone ingrossato, ma tutto sommato poteva cavarsela.

Tornati sul posto, i volontari hanno trovato e portato in salvo anche tutti i suoi cuccioli. Erano 6, tutti vivi, sani e forti. Cinque di loro hanno trovato subito casa, mentre l’ultimo, chiamato poi Friday (Venerdì), è rimasto insieme alla sua mamma.

Per alcuni giorni Cauken e i volontari hanno provato a cercare delle case anche per loro, ma alla fine sono finiti in quella che era la soluzione più ovvia e giusta. Ossia a casa di Cauken e di sua moglie.