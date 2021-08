Il cane paffuto lavora come assistente all’interno di questa stazione degli autobus. E prende il suo lavoro decisamente seriamente. Sorride e scodinzola a chi arriva, regalando un momento di spensieratezza, anche chi magari è sempre di corsa perché sta andando al lavoro ed è in ritardo. Vuoi conoscere la sua storia?

Chiquita è un impiegato modello, sicuramente il migliore che abbia mai lavorato in una stazione degli autobus in Brasile. Il cane ha 9 anni e aiuta i suoi genitori, Adelsionir e Mariani, a gestire un’agenzia di biglietti nella città di Blumenau.

La famiglia ha adottato il cucciolo quattro anni fa e da allora non li lascia mai, nemmeno quando sono al lavoro. Sta con loro tutto il giorno, perché a casa da solo si annoierebbe a morte. E dà una mano come può a gestire tutto quanto.

A Chiquita non piaceva stare a casa da sola, così i suoi migliori amici umani hanno deciso di darle un lavoro presso la biglietteria. Così può stare sempre con loro e riempire di gioia ogni giorno i clienti che si recano ad acquistare un biglietto. Chiquita deve tenere d’occhio i clienti della stazione. E lo fa in un modo adorabile.

Il perfetto sorvegliante!

Avere Ciquita intorno rende tutti più felici. Perché i cani al lavoro migliorano notevolmente la qualità della vita. Nella stazione degli autobus è diventato l’appuntamento fisso di tutti i pendolari che grazie a lei ritrovano il sorriso sempre.

Solo gli animali ci amano indipendentemente dal nostro aspetto, dalla nostra classe sociale, dalla nostra professione o dal luogo in cui viviamo. Niente di tutto questo importa per loro. Tutto ciò che vogliono è sentirsi amati nello stesso modo in cui amano: incondizionatamente.