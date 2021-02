Cane paralizzato gettato nell’immondizia con le zampe legate affronta un lungo percorso di riabilitazione: il risultato è spettacolare (VIDEO)

Il povero cucciolo paralizzato aveva bisogno di aiuto. Qualcuno aveva deciso di abbandonarlo lì con le zampe legate e non poteva muoversi per chiedere aiuto. Aveva perso la fiducia nelle persone e quando i soccorritori sono arrivati ovviamente lui non si è fidato di loro, ma ben presto ha capito che erano lì solo per aiutarlo.

Fonte Pixabay

Questo cane si chiama Comfy. Quando i soccorritori lo hanno trovato in India non poteva muoversi. Soffriva molto e i volontari dell’organizzazione indiana Animal Aid Unlimited ha fatto tutto il possibile per potergli dare una mano.

Quando si sono avvicinati a lui, il peloso, spaventato e preso dal panico, ha iniziato a ringhiare, anche se ormai le sue energie erano poche. Stava morendo di fame, era malnutrito e depresso. E aveva problemi gravi alla spina dorsale. Non si fidava più di nessuno dopo quello che aveva subito in passato.

Grazie all’esperienza dei volontari, abituati a intervenire in casi di salvataggio di animali domestici, e grazie a tanta dedizione e pazienza, il personale dell’associazione è riuscito a conquistare la fiducia del cane.

Subito lo hanno portato dal medico veterinario per delle cure mediche necessarie e urgenti di cui aveva bisogno. Nonostante il dolore, era molto calmo e aveva ormai capito di essere in ottime mani.

Cucciolo paralizzato ricomincia a fidarsi dei suoi nuovi amici

Il cane ha mantenuto un po’ il suo atteggiamento scontroso per un po’ fino a quando non ha deciso di aprire il suo cuore. Ed era il cane più adorabile del mondo.

Il cucciolo ha fatto molta fisioterapia ed è riuscito a camminare di nuovo. Aveva una gioia di vivere senza eguali e ha dimostrato che si può superare ogni difficoltà con le persone giuste. E ora cerca la sua casa per sempre. Chi vuole adottare questa adorabile creatura?