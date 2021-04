Cane paralizzato salvato: dopo una settimana lascia i veterinari senza parole

Questa è la storia di un povero cane paralizzato salvato, che era destinato a vivere una vita non degna di questo nome, viste le tante difficoltà a cui andava incontro. Ha avuto però la fortuna di incontrare delle persone che hanno preso a cuore la sua situazione. Dopo una settimana i veterinari erano senza parole: i suoi progressi hanno lasciato tutti di stucco.

Fonte Pixabay

Avellana è una dolce cagnolina che i soccorritori hanno tolto dalla strada a settembre 2020. Quando i volontari dell’associazione Galgos del Sol Animal Rescue l’hanno trovata era completamente paralizzata.

Qualche anima priva di coscienza l’ha abbandonata in mezzo a una strada quando aveva più bisogno. Aveva anche partorito da poco. Affidata ai medici veterinari e ai soccorritori, con cure e amore in una settimana sola ha compiuto progressi inimmaginabili.

Avellana soffriva di poliradicoloneurite, un’infiammazione che si sviluppa improvvisamente quando il sistema immunitario del corpo attacca i nervi. Non poteva muovere gli arti e aveva i muscoli deboli.

I veterinari a cui l’associazione si affida sempre l’hanno sottoposta a fisioterapia e con pazienza, tante cure, molto amore e tanta pazienza Avellana ha iniziato di nuovo a muovere i suoi primi passi dopo il trattamento.

Fonte YouTube Galgos del Sol Animal Rescue

Il cane paralizzato salvato ha compiuto il miracolo: ora cammina di nuovo

Nel video che l’associazione di volontariato Galgos del Sol Animal Rescue ha pubblicato su YouTube si vede il lavoro prezioso i veterinari hanno compiuto per permettere ad Avellana di farci questa bella sorpresa. Tutti sono rimasti senza parole vedendo i progressi di questa cagnolina che ha sofferto molto, ma ora ha capito cos’è l’amore.

Il cane può andare in adozione, come leggiamo sul sito dell’associazione di volontari in difesa degli animali. Sperando che trovi presto la sua casa per sempre e una famiglia piena di amore che possa aiutarla a rifiorire giorno dopo giorno.