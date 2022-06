Questa è la storia di Happy, un cane che perde la zampa in un incidente con un cavallo e per fortuna trova persone di buon cuore pronte a dargli una mano per tornare a vivere una vita degna di questo nome. La storia di Happy ci fa ben sperare nel genere umano e in persone che si prendono cura di chi è bisognoso di aiuto.

Happy aveva 5 settimane di vita, pesava meno di un chilo, ma non conosceva la paura. Era un cucciolo e adorava andarsene in giro a curiosare e a scoprire tutto quello che di bello c’era intorno a lui. Fino a quando l’incrocio con un Border Collie non ha avuto un incidente.

Purtroppo durante una delle sue esplorazioni, il cane ha incontrato un cavallo. Che probabilmente nemmeno lo ha visto, piccolo com’era. Il cavallo gli ha pestato una zampa e gliel’ha rotta. Per fortuna il cucciolotto è stato subito soccorso e portato dai volontari del rifugio From Heaven to Earth negli USA.

Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo il medico veterinario che lo ha subito visitato ha dovuto amputargli la zampa rotta. Il cane era molto piccolo e tutti erano in tensione perché poteva non sopravvivere a un intervento chirurgico così delicato.

Lui però ce l’ha fatta e l’operazione è andata bene. A due giorni dall’intervento Happy stava già meglio. Ha cercato anche di fare amicizia con gli altri ospiti del rifugio, tenendo di camminare su tre zampe. Il suo recupero ha lasciato tutti quanti senza parole nella struttura che lo ospitava.

Il cucciolo aveva forza da vendere. In breve tempo è riuscito a camminare sulle tre zampe, facendo in modo che quell’incidente non gli rovinasse la sua voglia di esplorare il mondo esterno.

Happy ha compiuto due mesi e ha ricevuto un bellissimo regalo. Una famiglia del Michigan lo ha adottato e adesso vive con una coppia, 4 fratellini umani e due fratelli pelosi.