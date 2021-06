Una vicenda straziante è avvenuta a novembre dello scorso anno. Una coppia ha trovato un Border Collie, chiamato Jake, sepolto sotto le rocce in montagna. La scena che si sono trovati davanti è stata drammatica ed infatti in un’intervista hanno raccontato di non riuscire proprio a dimenticarla.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i volontari che hanno visto tutte le sofferenze di questo cucciolo a quattro zampe.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Charlotte e suo marito. Erano usciti per fare una passeggiata nei boschi dietro la loro abitazione. Quando ad un certo punto, hanno sentito il pianto disperato di un cane.

I ragazzi si sono messi subito a cercare e dopo pochi minuti si sono trovati davanti a quella scena drammatica, che li ha sconvolti. Sotto un cumulo di pietre c’era il piccolo Jake, con ferite e traumi su diverse parti del corpo.

CREDIT: FACEBOOK

Non sapendo cosa fare e come comportarsi in quella situazione, hanno deciso di chiedere aiuto ai volontari dell’associazione SPCA. I ragazzi, vista la gravità della vicenda, sono andati sul posto tempestivamente.

Il piccolo Jake era in condizioni disperate. La sua testa era gonfia e non riusciva a muovere bene le sue zampe. Non aveva molte possibilità di sopravvivere, ma hanno deciso di portarlo lo stesso al rifugio, per provare ad aiutarlo.

La nuova vita del piccolo Jake

Il medico dopo averlo sottoposto ad un’accurata visita, ha capito che il cucciolo non sarebbe riuscito a superare la notte. La sua situazione era troppo drammatica.

Tuttavia, il piccolo Jake è riuscito a stupire tutti. La sua forza di sopravvivere e vincere quella battaglia ha avuto la meglio. Infatti è riuscito a riprendersi nel giro di pochissimo tempo. Desiderava avere una seconda possibilità di vita.

CREDIT: FACEBOOK

Nel frattempo Charlotte ed il marito non lo hanno mai lasciato solo. Per questo, appena hanno scoperto che era pronto per trovare una casa, hanno deciso di adottarlo. Non riuscivano più ad immaginare la loro vita senza di lui. Buona vita piccolo!