Questa è la storia, fortunatamente a lieto fine, di un cane perso dalla famiglia. In seguito a un terribile incidente stradale, il cucciolo spaventato è fuggito via, in preda al panico. E i suoi famigliari in quel momento non sono riusciti a trattenerlo. Per fortuna un avvocato, che ha raccontato tutto sul suo Instagram, lo ha visto, salvato e recuperato.

Fonte foto da Instagram di alfredo_carrillo_99

Alfredo Carrillo è un avvocato e un professore universitario che vive a Buenos Aires, in Argentina, in Sud America. Spesso usa i suoi canali sui social media per parlare di come si prende cura dell’ambiente e degli animali, arrivando anche a salvare povere creature in difficoltà.

Il 29 dicembre scorso è diventata virale una storia che lo ha visto protagonista. Si trovava per strada, quando ha trovato un cane spaventato che si era smarrito in autostrada. L’uomo non ha esitato un attimo ed è sceso dall’auto per poter recuperare il cucciolo, metterlo in macchina e portarlo in salvo.

Questo avvocato ha notato il cane mentre si trovava in fila per poter pagare il pedaggio dell’autostrada. Ha lasciato lì l’auto, ha preso la macchina ed è andato subito dal cucciolo per portarlo in salvo. A quanto pare si trovava lì da moltissimo tempo.

Stavo tornando da un’irruzione in un canile di Villa Devoto. Abbiamo un centro whistleblower, siamo la Living Planet Civil Association. Siamo andati a controllare la situazione e quando siamo tornati, all’altezza della Darsena Sud, abbiamo trovato il cane in autostrada.

Fonte foto da Instagram di alfredo_carrillo_99

Cane perso dalla famiglia ritorna a casa grazie a un avvocato che lo vede in strada

Janeiro, questo il nome del cane, si era smarrito dopo un incidente: la famiglia dormiva nel furgone quando è scappato impaurito per le fiamme che hanno finito per invadere l’abitacolo.

Fonte foto da Instagram di alfredo_carrillo_99

Quando il video è diventato virale sul web, la famiglia lo ha riconosciuto e il cane è tornato a casa sano e salvo.