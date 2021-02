Cane piange con una foto in bocca implorando i passanti ad aiutarlo a riavere il suo amico (VIDEO)

Il cane piange perché qualcuno ha portato via il suo miglior amico

Il povero cane piange perché ha perso la sua metà. Qualcuno ha portato via il suo miglior amico e lui con un poster con la sua foto in bocca piagnucola perché vuole che il suo grido di dolore possa arrivare al rapitore. Una storia davvero straziante e commovente che, grazie a un video, sta letteralmente facendo il giro del mondo.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dalla Cina, dove purtroppo troppo spesso gli animali sono vittime di abusi, in particolare per quello che riguarda il commercio di carne di cane e gatto.

Il cucciolo ha subito uno di questi rapimenti sulla sua pelliccia. Il suo miglior amico da sempre è stato portato via. E lui in strada, con un poster con la sua foto, chiede ai passanti di fare qualcosa per aiutarlo a ritrovarlo il prima possibile.

Il cane si chiama Maomao e di recente è diventato molto popolare sui social media con una richiesta pubblica rivolta ai rapitori del suo miglior amico. Lui lo rivorrebbe accanto a lui subito. E in buona salute, ovviamente.

Maomao cerca di trovare il suo amico rubato, un cucciolo come lui che potrebbe essere già finito in qualche macello. Il suo gesto d’amore ha colpito ogni persona che si è imbattuta in questa scena piena di affetto e di dolore.

Il povero cane piange perché non può pensare la sua vita senza il suo amico

Il rapimento ha avuto luogo qualche settimana fa a casa sua. Una telecamera di sicurezza ha registrato tutto quanto: tre uomini su una motocicletta hanno parcheggiato vicino alla proprietà e hanno preso il cane senza che potesse fare nulla per scappare.

Quando la famiglia è andata a cercarlo era troppo tardi. Adesso Maomao gira i mercati del suo paese con un cartello al collo per chiedere ai passanti di aiutarlo a ritrovare il suo amico.