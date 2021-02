Una straziante vicenda è avvenuta nelle scorse settimane. Un uomo chiamato David Deshon è stato trovato senza vita, dopo 2 giorni dalla sua scomparsa e il suo cane Baby Dog, gli è rimasto sempre vicino. L’accaduto si è diffuso in tutto il mondo e il cucciolo è diventato un vero e proprio eroe.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato durante una tempesta di neve. Nessuno ancora adesso riesce a capire il motivo, per cui il signore di 69 anni, abbia deciso di uscire in quella giornata.

Aveva detto alla figlia di dover fare delle commissioni e da quel momento, la donna non ha più avuto sue notizie.

La famiglia non vedendolo tornare a casa, dopo diverse ore, ha deciso di allertare in fretta le forze dell’ordine, che hanno avviato subito le ricerche.

Per 2 lunghi giorni nessuno ha avuto informazioni su David e sul suo cane. Erano scomparsi nel nulla e tutti erano preoccupati, poiché viste le basse temperature, erano in grave pericolo.

CREDIT: FACEBOOK

La mattina del secondo giorno, un uomo ha notato una strana macchina sul ciglio di una strada. Sapeva cosa stava accadendo in quelle giornate ed infatti ha avvisato subito le forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati subito in quella zona, ma nel momento in cui hanno aperto lo sportello dell’auto si sono trovati davanti ad una scena straziante, che li ha sconvolti. David aveva perso la vita e il suo fedele amico a quattro zampe, era vicino a lui. Non voleva farlo toccare da nessuno.

L’istinto di protezione di Baby Dog nei confronti del suo amico umano

Il cucciolo era sdraiato sul suo petto, forse perché voleva fare il possibile per riscaldarlo. Inoltre, non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Per questo, i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un conoscente dell’animale, per tirare il signore fuori dalla macchina.

Baby Dog al momento è ricoverato nella clinica veterinaria. A causa di quella triste esperienza, ha riportato delle gravi conseguenze e il veterinario sta facendo il possibile per cercare di aiutarlo a guarire. La figlia di David, Shona, sull’accaduto ha dichiarato:

CREDIT: FACEBOOK