Cane piange legato a un palo, la polizia interviene per aiutarlo

Questa è la tristissima storia di un cane che piange legato a un palo, dove qualche persona priva di cuore e di anima ha deciso di abbandonarlo. Davvero una vera e propria crudeltà. Per fortuna la polizia interviene appena in tempo per poterlo aiutare e trarlo in salvo. Regalandogli finalmente il lieto fine che attendeva da troppo tempo.

Un poliziotto di Città del Messico ha deciso di intervenire per poter aiutare un povero peloso in difficoltà, dimostrando che gli agenti in strada non aiutano solo i cittadini che camminano su due piedi, ma anche i quattro zampe che si trovano in difficoltà.

Il poliziotto in questione è stato acclamato come un eroe, per un bellissimo salvataggio di cui si è reso protagonista. Ha tratto in salvo, infatti, un dolcissimo cucciolo meticcio, che ha trovato tutto solo legato a un palo. Ora non vuole più separarsi da lui, perché si è creato un legame molto stretto.

All’inizio di giugno, un poliziotto stava facendo il suo consueto gio di perlustrazione, quando è stato informato di un f atto davvero insolito e particolare. C’era un cucciolo in difficoltà legato a un palo, con di fianco solo una ciotola di cibo.

Qualcuno lo aveva abbandonato e così il poliziotto ha deciso di andare a controllare e a tenere sotto controllo la situazione, aspettando l’arrivo degli ufficiali della Brigata di sorveglianza degli animali (BVA). Quando ha visto piangere l’animale disperato e indifeso, in quel preciso istante ha deciso che si sarebbe preso cura di lui per sempre.

Cane piange legato a un palo: il suo lieto fine

I suoi proprietari lo avevano abbandonato. Ma il poliziotto non avrebbe fatto lo stesso. Lo ha salvato e prima di poterlo portare a casa con sé ha cercato il suo proprietario, che ovviamente non si è fatto trovare.

Il poliziotto ha provveduto per l’adozione definitiva del cane trovato legato per le strade della città dandogli una seconda possibilità di vita. Davvero una bellissima storia d’amore.

