Così è finita la vita del cane Chucky, lasciato solo in giardino e fuggito via spaventato

La storia del cane Chucky ha lasciato tanta tristezza nel cuore di tanti utenti. Aveva appena iniziato la sua nuova vita in quella che sarebbe dovuta essere la sua amorevole casa per trascorrere giorni felici. La famiglia lo ha adottato dal canile, ma il primo giorno dell’adozione lo ha lasciato in giardino da solo.

Tutti i cani hanno bisogno di conoscere le persone con le quali vivono e soprattutto hanno bisogno di abituarsi a nuovi ambianti e a quella che è una nuova vita fuori dal box di un canile. Il primo giorno dopo l’adozione, Chucky è stato lasciato solo nel giardino dell’abitazione. Impaurito, è riuscito a scappare e ha raggiunto i binari, per poi finire travolto dal treno.

Così è finita la sua vita. Tutto sarebbe dovuto essere diverso da quel momento in poi. Una nuova casa, una nuova famiglia e una vita felice. Ma invece Chucky è morto investito.

Chucky e le parole della volontaria

A raccontare cosa è accaduto sui social network, è stata una volontaria di nome Elisabetta. In un triste e doloroso post, la donna ha scritto:

Era stato adottato da un giorno e malgrado le raccomandazioni e i consigli dati dai volontari del canile, chi lo ha adottato lo ha lasciato solo in giardino e lui spaesato in un posto che non conosceva, presumibilmente spaventato, è fuggito, forse per cercare di ritornare nell’unico luogo, il canile, dove è stato molto amato e rispettato.

Non doveva finire così, ma fino a quando chi adotta un cane non ascolterà i consigli dei volontari e con la solita arroganza crederà di saperne di più di chi vive e lavora tutti i giorni con queste magnifiche creature, queste cose continueranno a succedere.

Una vicenda che ha lasciato tanta tristezza nel cuore di chiunque si sia ritrovato a leggerla, ma anche tanta rabbia. Forse se Chucky non si fosse ritrovato solo in quel giardino, le cose sarebbero andate diversamente.