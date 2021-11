Cane piange perché è sporco: giovane lo aiuta a riprendersi

Il povero cane piange perché è tutto sporco. Sembrava un cane randagio, del quale nessuno si fosse mai preso cura o lo avesse fatto sentire amato e accudito. Anche scopriremo che non è così. Un giorno incontra una giovane che cambia per sempre la sua vita. E che gli dimostra cosa vuol dire l’amore, aiutandolo a riprendersi.

Eliza Lemos è una giovane ragazza dal cuore d’oro. Si trovava in strada quando all’improvviso si è imbattuta in un cucciolo tutto solo. Subito ha deciso di aiutarlo. Ha anche registrato un video, per raccontare di come piangeva perché era tutto sporco.

La ragazza lo ha portato a casa sua e gli ha fatto per prima cosa un bel bagnetto. Poi lo ha asciugato con amore. E infine gli ha dato una bella sistemata a pelliccia e unghie, cosa che evidentemente nessuno aveva mai fatto. Intanto il cucciolo si godeva il suo trattamento di bellezza. Pensava fosse un randagio, ma ha dovuto ricredersi.

Eliza Lemos ha salvato l’animale, lo ha curato, accudito e anche nutrito. E si sarebbe anche presa cura di lui per sempre tramite un’adozione del cuore. Ma presto la giovane ha scoperto che il cucciolo aveva una famiglia, che evidentemente però non lo curava bene.

La donna che ha accolto il cucciolo nella sua vita è solita lasciarlo giocare per strada, ma dovrebbe prendersi cura di lui meglio. A malincuore Eliza Lemos ha dovuto rinunciare a lui.

Non posso tenerlo con me.

Non sono riuscita a ripulirlo subito, ma è migliorato molto.

Questo il commento di Eliza in un secondo video pubblicato su TikTok. I due filmati pubblicati lo scorso 18 maggio sono diventati virali, con milioni di visualizzazioni, migliaia di Mi Piace e commenti.