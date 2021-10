Mello era un cane randagio abbandonato dalla sua precedente famiglia. Per molti mesi ha vissuto per le strade della sua città. Poi un giorno ha bussato alla porta giusta e la sua vita è cambiata per sempre.

La vicenda inizia con una donna di nome Emily, che guardando le telecamere di sicurezza della sua abitazione, ha notato la presenza di un cane. Sembrava in cerca di aiuto e tornava davanti alla sua porta ogni giorno. Così, incuriosita dalla scena e guidata dal suo grande amore per gli animali, ha chiesto informazioni ai vicini. È stato allora che ha scoperto che i volontari del posto stavano cercando di prenderlo da diverso tempo e di guadagnare la sua fiducia. Qualcuno lo aveva abbandonato e da quel giorno non si era fidato più di nessuno. Come compatirlo?

Dopo circa una settimana, Emily è uscita di casa per portare a spesso i suoi due cani, Kokoro e Chibi.

Mello si era comodamente seduto nel porticato della casa ed ha iniziato ad interagire con i due amici a quattro zampe. La donna era felice di vedere che almeno non aveva perso fiducia nei cani come lui ed è subito rientrata in casa per prendergli qualcosa da mangiare.

Il cucciolone era inizialmente diffidente, ma poi ha iniziato man mano ad avvicinarsi. Era titubante e teneva la coda tra le zampe, ma mangiava i biscotti e beveva l’acqua che quella gentile signora gli aveva offerto.

Una volta riempito il pancino, Emily l’ha invitato ad entrare in casa insieme a Kokoro e Chibi. Mello la guardava confuso e come se non riuscisse a capire cosa dovesse fare. Davvero quella persona stava aprendo le porte della sua casa proprio a lui? Con molta cautela, il cane randagio si è avvicinato alla porta e poi ha compiuto quel primo passo all’interno di quella che è poi diventata la sua casa per sempre.