Nemo stava tranquillamente passeggiando con i suoi proprietari in un grande centro commerciale. Tutto sembrava andare benissimo fino a quando il Golden Retriever non ha deciso che lui per quel giorno aveva camminato abbastanza. Il cane pigro si sdraia a terra sul pavimento del centro commerciale all’improvviso e non ne vuole sapere di muoversi da lì.

Fonte foto da video su Instagram di nemo_ogolden

Nemo è un Golden Retriever di 9 mesi che è diventato una star su internet dopo aver deciso che per quel giorno aveva già camminato abbastanza nei corridoi del Barra Shopping Sul a Porto Alegre, città del Brasile, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul.

Il cane, che ha anche un account su Instagram, è il protagonista del video che i suoi proprietari hanno condiviso sui suoi canali social. E che in breve tempo è diventato virale.

Il mio umore per lo shopping in giro è spento. Lunedì vero, amici? Non devo.

Questa la didascalia che accompagna il video, con il sottofondo della canzone “Sai Preguiça” degli artisti Marcos Henrique e Santiel, che ha un certo punto dice:

La dannata pigrizia può essere una piccola malattia. Ci vogliono adulti così come i bambini. È facile, voglio solo allungare. Il solo parlare di lei fa venire voglia di sdraiarsi.

I proprietari di Nemo hanno pubblicato il video a inizio 2022, il 3 gennaio scorso. E da allora è stato visualizzato da milioni di persone, ha ottenuto milioni di Mi piace e migliaia di commenti.

Un video da condividere con tutte quelle persone che hanno la stessa reazione quando qualcuno li trascina in un centro commerciale contro la loro volontà!