Questa è una bellissima storia a lieto fine, che ha per protagonista Achille, un cane poliziotto che è stato adottato a Este. Il suo istruttore, dopo aver lavorato al suo fianco a lungo, può portarlo a casa, facendolo uscire finalmente dal canile e dandogli una casa per sempre e una famiglia amorevole con cui vivere.

Questa bellissima storia di amicizia tra l’agente e il suo cane poliziotto ci arriva da Este, un comune italiano che si trova nella provincia di Padova, in Veneto. Il cagnolone si trovava a vivere in Canile, dopo aver prestato per tutta la sua vita servizio con le forze dell’ordine.

Il Comune, dopo che il cane era andato in pensione, aveva deciso di ospitare Achille nel canile Leudica di Merlara. Un fatto davvero strano dal momento che di solito quando i cani in forza alle polizie smettono di lavorare vengono affidati agli istruttori, ai compagni di lavoro o dati in adozione. Non messi in canile.

A sollevare il problema, che ha indignato tutti gli amanti degli animali, era stata Roberta Gallana, ex sindaco della città, che aveva spiegato che Achille lavorava con la polizia locali e i suoi agenti fin dall’ottobre del 2008. E ora era andato in pensione. Questo il suo appello.

Povero Achille cane poliziotto addestrato, dolcissimo ed intelligente dopo solo 3 anni di attività e nel pieno della sue capacità viene messo in gabbia, chiuso in un canile. Chiedo la possibilità immediata che venga dato in adozione, privilegiando, in questa procedura chi già lo ha amato, istruito o seguito.

Lui non può restare rinchiuso!

Lui non si può difendere, facciamolo noi.

Cane poliziotto adottato a Este: il suo compagno lo porta a casa

Roberta Gallana ha sempre aggiornato sulle condizioni di Achille. Molte persone, ma anche diversi avvocati e associazioni si sono mobilitati per farlo uscire dalla gabbia, senza perdere mai la speranza. E poi finalmente la bella notizia.