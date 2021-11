Questa è una bellissima storia di amicizia che ha commosso tutti quanti, anche chi vive con questi due animali straordinari che rendono reale il senso dell’amore incondizionato. Il cane protegge il cavallo da ogni pericolo, anche se entrambi hanno una zampa rotta. E il cucciolo ha anche un deficit della vista non indifferente.

Fernando Machado è un uomo che da più di 10 anni salva gli animali in difficoltà e vittime di maltrattamento e li accoglie in un’oasi di pace e serenità, dove possono vivere tranquillamente il resto dei loro giorni. È un volontario che ha fondato Recanto dos Animal Home, a Teresina, città del Brasile, capitale dello stato del Piauí, parte della mesoregione del Centro-Norte Piauiense e della microregione di Teresina.

Fernando assiste al recupero degli animali e ogni tanto racconta le loro storie sui social. Proprio come è accaduto per il cavallo Duque e il cane Jimmy, che ha una disabilità visiva. I due sono letteralmente inseparabili.

Fernando non sa come sia successo, ma i due si sono uniti profondamente e hanno creato un legame unico. Jimmy non vede, ma è sempre accanto a Duke. Tra l’altro entrambi hanno un problema alla zampa.

Il cane non è molto amichevole, ma ha stretto una grande amicizia con il cavallo, continua persino a vegliare il cavallo in modo che nessuno possa toccarlo. A volte, ci ringhia persino di non avvicinarci.

Cane protegge il cavallo, il loro legame è davvero unico

Entrambi sono stati salvati da maltrattamenti. Ed entrambi hanno un deficit all’arto anteriore sinistro. Jimmy, che è stato salvato due mesi fa, mentre il cavallo è arrivato da poco.

Fonte foto da video su YouTube di TVCidadeVerde

Il cane ha bisogno di un intervento chirurgico per la zampa ed è per questo che è stato attivato un crowfunding online per raccogliere fondi e finanziare l’operazione.