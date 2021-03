Quindim, un cane malato di tumore è entrato in una clinica per chiedere aiuto. Poco fa, la buona notizia

Quindim adottato, finalmente. Ti ricordi la storia del cane randagio che in Brasile si era rivolto a una clinica veterinaria per chiedere aiuto per una zampa rotta? La struttura lo aveva curato per quel problema e anche per un cancro, iniziando la chemioterapia. La veterinaria aveva promesso di cercargli una casa per sempre. E finalmente ha dato il lieto annuncio.

Tutto il mondo conosce la storia di questo trovatello, che qualche giorno fa si era rivolto a una clinica veterinaria di Juazeiro do Norte, Ceará, in Brasile, perché non stava bene e aveva bisogno di aiuto.

Non poteva scegliere posto migliore e non solo perché lo hanno curato con amore per la zampa rotta e il tumore che purtroppo lo aveva colpito. Ma anche perché i veterinari hanno preso a cuore la sua situazione.

Il lieto fine per Quindim è finalmente arrivato. La veterinaria che sta curando il cane randagio con la chemioterapia aveva detto che si sarebbe occupata in prima persona di trovare una casa per sempre.

La clinica Vet Vip, a Juazeiro do Norte, Ceará, alla quale Quindim si era rivolto, non solo si occupa di curare il cane senza chiedere niente, ma ha anche trovato una famiglia per il dolce randagino. Anzi, i soldi raccolti con una campagna di crowfunding online non saranno usati per coprire le spese sanitarie: la veterinaria ha deciso di donare quei soldi ai canili che aiutano gli animali in difficoltà.

Quindim adottato: chi è la famiglia fortunata che lo accoglierà in casa?

Quindim andrà a vivere a Milagres, Ceará, insieme a Dona Nelma, la donna che ha deciso di accoglierlo nella sua vita per dargli una casa per sempre.

Il cane deve ancora affrontare qualche seduta di chemioterapia e quindi dovrà stare ancora qualche settimana in clinica, ma quando sarà guarito e il trattamento sarà terminato potrà conoscere la sua nuova famiglia.