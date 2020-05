Cane randagio adottato dal dipartimento di polizia I poliziotti hanno portato nel loro dipartimento il cane randagio, decidendo così di toglierlo dalla strada e adottarlo

Questa è la storia di un cane randagio che è stato trovato per strada dai poliziotti e che poi è stato adottato dallo stesso Dipartimento di polizia che gli ha dato così una casa e una famiglia. Non sarebbe bello leggere più storie di questo tipo su internet?

Siamo nella città di Bayamón a Puerto Rico e per le strade della città si aggira un povero cane randagio. Tanti animali sono stati abbandonati in tutto il mondo e le loro condizioni sono spesso molto disperate. Ma a volte per fortuna ci arriva un lieto fine che ci riempie il cuore di gioia e di speranza in un’umanità migliore per il futuro. Questo cane randagio, infatti, è stato adottato. Ed è stato adottato dalla polizia.

Visto che nessuno si occupava di lui, il cane ha pensato bene di adottare una nuova tattica: si è recato presso la stazione della polizia più vicina e si è fatto vedere. Era in uno stato pietoso e terribile, le sue condizioni erano decisamente disastrose. Per fortuna i poliziotti che ha incontrato non si sono tirati indietro e gli hanno dato tutto l’aiuto di cui aveva bisogno.

Appena arrivato, i poliziotti gli hanno dato cibo e acqua e hanno giocato con lui. Era molto amichevole, ma era in pessime condizioni, spaventato e in cerca di affetto e protezione. Il sergente Tony Montesinos ha raccontato che dopo essere stato nutrito è rimasto un po’ lì, prima di andare via. Il giorno seguente il cane è tornato e lì hanno deciso di dargli una casa per sempre. Proprio all’interno della stazione di polizia.

Gli agenti lo hanno prima portato dal veterinario e poi gli hanno fatto un bel bagno. In seguito gli hanno fornito un’uniforme e un distintivo.

Così ora il cane ha una bella famiglia numerosa, che gli ha dato anche un nome: si chiama Gorgi. Lavora nella stazione di polizia come cane da guardia.