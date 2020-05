Dustin il cane che ha ingoiato una forchetta, è stato salvato dal veterinario Dustin il cane che ha ingoiato una forchetta, è stato sottoposto ad un delicato intervento

Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poco tempo fa, ad una coppia. Il loro cane Dustin ha ingoiato una forchetta e per fortuna i suoi amici umani, se ne sono resi subito conto e lo hanno portato d’urgenza alla clinica veterinaria. Ora sta bene ed è anche potuto tornare a casa.

Sono stati momenti di paura, per Elise e Michael Pitt, che non avrebbero mai immaginato potesse accadere una cosa del genere.

Il fatto è avvenuto pochi giorni fa, la coppia era a casa, proprio come tutte le sere e dopo aver finito di cenare, si sono alzati ed allontanati dal tavolo.

E’ stato proprio il quel momento, che il cagnolino si è avvicinato ed è riuscito a prendere un piatto con dei ravioli. Quando i suoi amici umani, lo hanno scoperto, lo hanno subito sgridato.

Dustin, però, non aveva la minima intenzione di lasciarli e per questo motivo, ha iniziato ad arraffare in fretta ed in mezzo al cibo, c’era anche quella forchetta.

I suoi amici umani non avrebbero mai immaginato che l’avrebbe mangiata, ma quando si sono avvicinati per controllare meglio, hanno capito subito che l’aveva fatto e che non potevano più aspettare. Dovevano chiamare d’urgenza il medico.

L’hanno portato all’Adelaide Animal Emergency and Refferal Center ed il veterinario quando ha fatto la radiografia, non riusciva proprio a crederci. “Se non avessi avuto la mia esperienza, avrei pensato che qualcuno avesse manipolato la foto. Vediamo cose molto strane qui, ma questa per me è stata la prima volta!” Ha dichiarato il dottor Matt Woodruff. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dustin, alla fine, è stato sottoposto ad un delicato intervento, che non era molto invasivo e che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il suo amico umano, Michael, ha raccontato: “E’ ossessionato dal cibo, va in giro ad annusare per trovarlo e cerca qualunque cosa possa mettere in bocca. Non credo che smetterà di farlo, nonostante ciò che ha vissuto!”

Per fortuna questa vicenda si è conclusa proprio come speravano tutti ed il cucciolo ora sta bene ed è anche potuto tornare a casa.