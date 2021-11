Questa è una storia commovente da condividere per dimostrare che gli animali sono spesso capaci di un amore sconfinato. E spesso sono migliori di noi esseri umani. Il cane randagio e la scimmietta abbandonati al loro triste destino non ne vogliono sapere di vivere separati. Chi adotta uno, deve adottare l’altro, così da farli stare per sempre insieme, felici come sono oggi.

La storia arriva da Cartagena, in Colombia. Un giorno una povera scimmia cappuccino è stata separata dal suo habitat. Da sola non sarebbe mai riuscita a sopravvivere, ma per fortuna ha incontrato per le strade della città una dolce cagnolina che è diventata subito la sua mamma adottiva.

Luna è diventata infatti la mamma di Beto, il povero cucciolo di scimmia che non aveva più una famiglia. Il cane sapeva bene cosa volesse vivere per strada, perché non aveva mai avuto una casa. Aveva anche avuto dei cuccioli, ma nessuno sa che fine abbiano fatto. Così ha riversato il suo amore su Beto.

Beto, rimasta sola in città, ha avuto la fortuna di incontrare Luna. Da allora sono letteralmente inseparabili. La mamma riversa sulla scimmietta tutto il suo amore, proteggendola dai pericoli in cui potrebbe caiptare.

Anche perché la storia della scimmietta è davvero tristissima. Pare che sia stata portata via dalla sua mamma naturale e dal suo habitat per essere venduta sul mercato illegale a 1500 dollari o più. Nessuno sa come sia finita in strada.

Cane randagio e scimmietta abbandonati ora vivono insieme

Beto non lascia mai la schiena di Luna, che cerca di nutrirla ogni giorno come può. Proprio come ogni mamma la tiene lontana dai pericoli mentre vanno in giro per la città in cerca di aiuto.

Gli abitanti hanno deciso di avvisare la Polizia Ambientale ed Ecologica della Colombia. Gli agenti sono sicuri che il cane abbia salvato la scimmia. Impossibile separarle, visto che da 18 mesi sono una famiglia. Impossibile anche separare i due animali un attimo per una visita dal veterinario. Loro devono stare insieme e ora vivono come madre e figlia in un’area speciale della Corporazione Autonoma Regionale di Canal Del Dique (CARDIQUE).