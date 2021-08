La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è davvero bellissima, poiché ci dimostra che l’amore riesce a fare dei miracoli. Il protagonista è un cane chiamato Jack con molti traumi da superare. Dopo la visita veterinaria, è anche emerso che era malato ed aveva bisogno di aiuto.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi e che ha portato ad un grande successo sul web. In tanti si sono interessati al cucciolo e alle sue condizioni.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di Animal Shelters. Erano usciti dal rifugio per fare le solite commissioni.

Ad un certo punto, mentre erano in auto, hanno notato un cane che giocava con i cartoni e che era molto magro. Hanno deciso di fermarsi e capire meglio le sue condizioni. Tuttavia, una volta che si sono avvicinati, hanno sentito che aveva una tosse strana.

CREDIT: YOUTUBE

Non potevano lasciare il piccolo Jack da solo. Per questo lo hanno portato d’urgenza nel loro rifugio. Purtroppo solo dopo la visita medica, è emersa la triste realtà. Il cane era affetto da peste polmonare. Una malattia rara che può portare a conseguenze tragiche.

Il veterinario sin da subito lo ha sottoposto a tutti i trattamenti necessari, ma per giorni non sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano.

La guarigione del piccolo Jack

CREDIT: YOUTUBE

La situazione è migliorata solo dopo diverse settimane, quando i ragazzi credevano che per lui non ci fosse più nulla da fare. Questo cucciolo ha dimostrato di avere una grande forza ed una voglia di vivere che ha stupito tutti.

Nessuno era a conoscenza di ciò che aveva vissuto in passato, ma la cosa certa era che non aveva incontrato degli esseri umani amorevoli. Infatti aveva dei traumi difficili da dimenticare. Ecco il video della sua storia di seguito:

Jack quando è arrivato nel rifugio aveva sempre lo sguardo basso e triste. Adesso, dopo l’amore e le attenzioni che ha ricevuto, ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Vederlo è davvero bellissimo.