Cane randagio entra in un bagno pubblico e rimane intrappolato insieme a un leopardo

Questa è la storia di un cane rinchiuso con un leopardo in bagno, che è riuscito in qualche modo a sopravvivere. Chissà quanta paura deve aver avuto il povero cucciolo, ritrovandosi intrappolato con un animale selvatico. Eppure è riuscito a cavarsela e a tirarsi fuori da quel pericolo che poteva costargli la vita.

Fonte Pixabay

Bollu è un cane meticcio che vive con la sua famiglia nello stato indiano del Karnataka. Un giorno per sbaglio è stato rinchiuso all’interno di un bagno per ore, in compagnia di un animale selvatico non proprio amichevole: un leopardo.

Bollu stava passeggiando nel deserto che confina con la sua casa, quando ha avuto l’incontro con il grande felino. Sapeva di essere in pericolo e così è corso a rifugiarsi all’interno della sua abitazione, andando però in bagno, dove l’animale selvatico lo ha inseguito.

Il proprietario del cane ha assistito a tutta la scena e la prima reazione che ha avuto è stata quella di chiudere la porta del bagno, per proteggere la sua famiglia. Ma dentro c’era anche Bollu, che avrà avuto tanta paura.

L’uomo sapeva che il cane era in pericolo e non aveva il coraggio di aprire la porta. Ha però subito chiamato il servizio forestale indiano, che dopo 7 ore ha liberato il cane. La famiglia lo credeva morto. Invece Bollu era vivo e vegeto.

Come si è salvato il cane rinchiuso con un leopardo per 7 ore in bagno?

I soccorritori prima di entrare hanno tolto dei teli dal soffitto e inserito una telecamera per valutare la situazione. E hanno visto il cane dietro la porta e il leopardo in un angolo del bagno. Non lo aveva attaccato.

Nessuno sa perché il felino non si sia scagliato contro il cagnolino, ma c’è chi sostiene che i leopardi preferiscono attaccare di nascosto. Mentre in quel caso, era tutto troppo facile per l’animale selvatico.