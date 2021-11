Questa storia è la dimostrazione che là fuori ci sono ancora persone di buon cuore pronte ad aiutare chi si trova in difficoltà. Il cane entra nel negozio perché il commerciante glielo permette. Vive in strada, non ha nessuno che pensa a lui e avrebbe bisogno di mangiare qualcosa di buono e di sano. E questa persona dall’animo d’oro pensa a sfamarlo, dandogli qualcosa da mangiare e registrando un video che è diventato virale.

Fonte foto da TikTok di tienda_de_firulais

Ci troviamo nel distretto del Carabaylo, in Perù, che appartiene alla provincia e al dipartimento di Lima. Qui un mercante ha registrato un video in cui dimostra che un’altra umanità è possibile. E lo ha fatto nel modo più semplice possibile, aprendo le porte del suo negozio a un piccolo essere bisognoso di tutti.

L’uomo ha deciso di aprire, infatti, nella sua regione un negozio proprio per animali. Mai si sarebbe aspettato che il suo primo cliente, ancor prima dell’apertura, sarebbe stato proprio un cagnolino di strada, come dimostra il video pubblicato su TikTok lo scorso sabato 9 ottobre.

Questo signore peruviano quando ha notato il cucciolo davanti alla porta del suo negozio non ci ha pensato su due volte. E ha deciso subito di dargli una mano, di aiutarlo in quel momento di difficoltà, semplicemente dandogli qualcosa da mettere sotto i denti.

Nel video è possibile vedere il piccolo guardare attraverso le sbarre della porta l’interno del negozio. Subito il commerciante se n’è accorto ed è corso ad aprirgli la porta, invitando il suo primo cliente a entrare dentro per servirsi.

Fonte foto da TikTok di tienda_de_firulais

Cane randagio entra nel negozio per mangiare qualcosa: è il primo cliente dello store per animali

Nel video si vede il cane entrare e senza dubbio da lì a poco si sarebbe ritrovato con una ciotola piena di cibo per cani.

Fonte foto da TikTok di tienda_de_firulais

La pubblicazione ha avuto più di 135.000 visualizzazioni, 25.000 reazioni e migliaia di commenti che lodano il commerciante.