Cosa fare in un giorno molto caldo? Gli esperti consigliano di bere molta acqua, di mangiare frutta e verdura e anche di stare al fresco, magari bagnandosi di tanto in tanto. Ed è quello che è stato concesso di fare a un cane randagio, che fa il bagno in una stazione di servizio, grazie a un dipendente dal cuore d’oro che cerca di alleviare un po’ la sua condizione di senzatetto.

Il dipendente della stazione di servizio in un giorno molto caldo ha deciso di regalare a un cane randagio un bel bagno fresco. Non sapeva che uno dei clienti stava immortalando quel gesto pieno di solidarietà e di empatia nei confronti del cucciolo senzatetto.

Secondo il portale di notizie Wapa, la scena ha avuto luogo in Paraguay ed è stata diffusa sui social network da un utente di nome Anita Hermosilla. Era arrivata nella stazione di servizio per fare rifornimento alla sua auto quando ha potuto assistere a questo dolce quadretto.

In quel giorno molto caldo e in un momento in cui non c’erano molti clienti da servire presso la stazione, il dipendente ha deciso di aiutare il povero animale in difficoltà, che viveva in strada e non poteva contare su una famiglia che si prendesse cura di lui.

Ha preso un po’ di acqua fresca e ha permesso al cucciolo di rinfrescarsi un po’. Così da provare un po’ di sollievo in una giornata in cui le temperature sono salite di molto nel paese e in particolare in quella città. Un gesto davvero nobile che meritava di essere condiviso online.

Cane randagio fa il bagno in una stazione di servizio e diventa popolare online

Anita ha avuto la prontezza di riflessi di fotografare quell’attimo pieno di generosità e di bontà.

Condividendo le immagini sui social, la scenetta è diventata in breve tempo virale.