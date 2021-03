Cane randagio malato chiede aiuto ai veterinari

Il povero cane randagio malato non sapeva a chi rivolgersi. Ma sapeva che aveva bisogno di aiuto. Poi il lampo di genio: il cucciolo si è rivolto direttamente a una clinica veterinaria, dove i medici veterinari non solo lo hanno aiutato a stare bene, ma hanno anche fatto un bel regalo a quel cagnolino in difficoltà.

Fonte Pixabay

Questo cane di strada, che non aveva una casa o una famiglia che si prendesse cura di lui, stava davvero molto male. Aveva dolore fortissimo a una zampa e si muoveva a fatica. Ma non aveva nessuno che potesse portarlo dal medico per riprendersi un po’ e stare meglio.

Il cane randagio ha deciso di fare tutto da solo, come del resto aveva sempre fatto per poter sopravvivere per le strade della sua città. Sapete alla fine a chi ha deciso di chiedere aiuto? A una clinica veterinaria: il posto ideale al quale rivolgersi se sei un cane e sei in difficoltà.

Il cane, veramente intelligente, ha pensato di recarsi in una clinica veterinaria, per farsi vedere quella zampa ferita, così da risolvere il suo problema. Ci avreste mai pensato che un cucciolotto potrebbe essere così intelligente?

Già che era lì, il cane si è fatto fare un check up completo. Chissà da quanto non veniva visitato da un medico veterinario. Aveva anche delle zecche che rendevano la sua vita in strada ancora più difficile e dolorosa.

Il video del cane randagio malato che va dal veterinario

La clinica Vet Vip, che si trova a Juazeiro do Norte, comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione del Sul Cearense e della microregione di Cariri, ha condiviso il video di questo incontro speciale.

Lo hanno pubblicato il 6 marzo scorso su Instagram e ha già ottenuto migliaia di like e di commenti di persone che si congratulano con i veterinari.