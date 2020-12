Oggi vogliamo mostrarvi un video che arriva da Ogre, una città della Lettonia. Una cornacchia che aiuta un riccio ad attraversare la strada. Oppure non è così? Migliaia di persone si sono intenerite davanti alla scena di un uccello che, con il suo becco, spinge un riccio fino a portarlo al sicuro, lontano dalla strada trafficata.

Nel giro di pochi giorni, il video è diventato virale e si è diffuso in ogni parte del mondo. Questo ha suscitato due diversi pensieri.

Quello degli amanti degli animali, che continuano a sostenere che gli animali provino empatia nei confronti di altre specie e che riescano a percepire quando qualcuno ha bisogno di aiuto. E quello scientifico, quello di persone che affermano che l’intento della cornacchia è stato soltanto quello di “cacciare via” il riccio dalla strada, poiché considerava quest’ultima di sua proprietà.

La cosa più probabile è che la cornacchia stia semplicemente cacciando via il riccio dalla strada, che considera sua. Forse perché la ‘usa’ come posto dove schiacciare i semi di forma inadatta o troppo duri per riuscire a spaccarne il guscio con il becco.

Più volte è stato mostrato come questi uccelli usino le auto in transito come schiaccianoci. È un comportamento chiaramente appreso, non innato. Significa che appena un animale scopre il trucco per caso, tutti gli altri imparano da lui per osservazione, finché il comportamento diventa comune. In Giappone le cornacchie sono diventate famose perché hanno imparato ad usare anche i semafori.