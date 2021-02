Cane randagio rischia l’ipotermia, dopo essere scivolato nella acque ghiacciate del lago (VIDEO)

Il cane randagio rischia l’ipotermia dopo essere finito dentro l’acqua. Se non fosse stato per persone di buon cuore che si sono fermate a dargli una mano, non saremmo qui a raccontare quella che comunque è una storia a lieto fine. E dimostra che gli esseri umani sanno essere buoni con i più bisognosi quando è ora.

Fonte Pixabay

Questa splendida storia di solidarietà ci arriva dalla Cina, dove un gruppo di persone, vedendo il cane in difficoltà in mezzo all’acqua ghiacciata di un lago, ha fatto tutto il possibile per poter aiutare quella povera creatura in cerca di aiuto.

Alcuni uomini che passavano di lì si sono accorti del fatto che il cane era in difficoltà e non hanno esitato un secondo per agire e dare un mano al cane. Non sapevano cosa stesse accadendo, ma sapevano che dovevano intervenire tempestivamente.

Il video, che ora sta facendo il giro del web, arriva da un lago nella provincia cinese di Chongqing, in Cina. Qui un cane è caduto nelle acque gelide dello specchio di acqua: rischiava di morire annegato o di ipotermia.

Con tutta probabilità il cane era scivolato dentro il lago lungo un sentiero lì vicino. E da solo non era in grado di uscire dall’acqua. Le temperature erano troppo basse, aveva già le zampe congelate quando il gruppo di passanti è intervenuto per agire.

Cane randagio rischia l’ipotermia: per fortuna alcuni passanti intervengono in tempo

Nessuno conosce quegli eroi che hanno fatto una catena umana per salvare il cane nei guai. E per fortuna hanno portato a termine la loro missione, riuscendo a riportare in salvo il cane congelato.

Sul social network cinese Weibo il video è diventato virale e ben presto ha fatto il giro del mondo. Il cane, poi, ha ricevuto tutte le cure necessarie. E ha trovato tra i soccorritori anche la sua casa per sempre.