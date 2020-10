Questo dolce e adorabile cane randagio doveva avere un gran caldo. Certo, fuori le temperature erano abbastanza elevate e lui proprio non ce la faceva più. Così a un certo punto ha deciso di intrufolarsi all’interno di un luogo dove era certo di stare al fresco, grazie all’aria condizionata accesa.

Fonte Pixabay

A Campo Grande, città del Brasile, capitale dello Stato del Mato Grosso do Sul, parte della mesoregione della Centro-Norte de Mato Grosso do Sul e della microregione di Campo Grande, faceva un gran caldo.

Lo pensava anche un povero cane randagio, che come tutti gli altri senzatetto della città cercava refrigerio da qualche parte. Lui lo ha trovato all’interno la sede del Dipartimento del traffico del Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Dove l’aria condizionata è sempre accesa.

Secondo Rubia Amorim, che lavora come istruttrice del traffico, quel pomeriggio il reparto era vuoto. E così il cane ha potuto dormire sonni tranquilli, senza essere disturbato da nessuno.

Vive per strada e lo hanno spesso avvistato nelle vicinanze. E ha deciso di trasferirsi lì per un po’, fino a quando le temperature non scenderanno.

Cane randagio in cerca di refrigerio in una banca

Doveva essere molto caldo nel paese, perché pochi giorni prima anche un altro cane era stato avvistato mentre dormiva all’interno della filiale di una banca della città. Proprio sotto il bocchettone dell’aria condizionata.

Non sarebbe bello se anche i cani di strada, che non hanno una famiglia e un tetto sopra la testa, potessero avere un po’ di refrigerio quando le temperature si fanno alte e un po’ di tepore quando, invece, si abbassano a dismisura?

Si dovrebbero disseminare in tutte le città cucce smart e intelligenti anche per i randagi.

Fonte YouTube Mister Pet

Almeno tutti questi cuccioli senza una casa potrebbero contare su un riparo sicuro.