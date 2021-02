Cane randagio va ogni giorno da un uomo a implorare amore

Il povero cane randagio aveva deciso di far visita ogni giorno a un uomo per implorare il suo amore. Era certo che quella persona lo avrebbe aiutato e avrebbe potuto portarlo fuori dalla strada. Così puntualmente si presentava di fronte a lui, che non poteva assolutamente rimanere indifferente davanti a tutte quelle attenzioni.

Fonte Pixabay

Le autorità della Procura dello Stato di Guanajuato, a Irapuato, in Messico, hanno deciso di dare una casa al cane, dandogli anche il nome Maya. Arruolandolo all’interno della struttura, visto che ogni giorno si è presentato puntuale in tribunale.

Maya ha iniziato a far visita puntualmente in tribunale ai dipendenti e in particolare a un uomo al quale si era affezionato. Ma ha rubato il cuore a tutti coloro che ha incontrato, per la sua dolcezza.

La storia di Maya è stata raccontata sui social, anche dal momento che la Procura ha adottato ufficialmente la ragazza pelosa. Questo è per garantire che possa avere finalmente una casa per sempre.

Il racconto dell’adozione di Maya è diventato virale in poco tempo, raccogliendo una raffica di commenti positivi e parole di elogio da parte di tutti gli utenti, che hanno riconosciuto il gesto nobile per aiutare il cucciolo in difficoltà.

Cane randagio adesso vive in Tribunale

L’edificio della Procura è talmente ampio che la nuova casa per sempre di Maya è perfetta per la cagnolina: può muoversi liberamente e stare al sicuro quando è notte. Anche di giorno se fuori è troppo caldo o se piove o è troppo freddo avrà sempre un tetto sopra la testa.

Mentre i suoi colleghi umani lavorano, lei tiene tutto sotto controllo. E di notte è il cane da guardia perfetto. Tutti la amano dal primo momento in cui è arrivata in quel posto che adesso può finalmente chiamare casa e lo potrà fare per sempre!