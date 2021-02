Il gesto di questa cagnolina per salvare il suo amico peloso, ha commosso il web

I poveri protagonisti della storia di oggi sono due splendidi cuccioli mix pit bull di nome Sadie e Rocky. I loro ex proprietari, coloro che avrebbero dovuto amarli per sempre, hanno deciso di trasferirsi in una nuova casa, abbandonando gli amici a quattro zampe, barricandoli nel vecchio appartamento.

Credit: Tiny Cause – Facebook

Un gesto crudele fatto da quelle persone che avrebbero dovuto amarli per sempre. Un gesto che avrebbe sancito la loro morte in condizioni di sofferenza impensabile. Li avevano barricati all’interno della casa, senza cibo, né acqua e senza la minima intenzione di tornare a prenderli o di avvisare qualcuno che andasse a salvarli.

Non si sa quanto tempo abbiamo trascorso in quelle condizioni i due cuccioli. Ma si sospetta che sia stato davvero molto, visto che erano diventati terribilmente magri e che la loro pelle aveva iniziato a presentare varie infezioni e malattie.

L’ingegno di Sadie gli ha salvato la vita

Credit: Tiny Cause – Facebook

Quando ormai quasi tutte le speranze erano terminate, la cucciola Sadie e il suo istinto di sopravvivenza e di protezione verso Rocky, hanno cambiato il destino della loro storia.

La cagnolina, approfittando di un buco in una delle tapparelle delle finestre, ha graffiato il legno fino al punto di crearsi un varco per poter uscire. Una volta che ha avuto spazio, non ha esitato a gettarsi dal secondo piano, con l’unica intenzione di andare a cercare un po’ di cibo per lei e per il suo amico peloso.

Un vicino, notando la scena, è rimasto scioccato nel vedere che i due cani fossero ancora lì dentro e ha deciso di contattare subito la Tiny Cause, un’associazione animalista del posto.

Credit: Tiny Cause – Facebook

In poco tempo, i volontari si sono diretti sul posto e hanno recuperato i poveri cuccioli, portandoli nella loro struttura. Grazie alla diffusione della loro storia, hanno raccolto i fondi necessari per le loro cure.

Nel giro di qualche settimana, Sadie e Rocky hanno riacquistato tutto il peso perso e hanno sconfitto le infezioni che li avevano colpiti. Grazie alla loro dolcezza e alla loro bellezza, non ci hanno messo molto nemmeno per trovare delle famiglie amorevoli. Persone che ora si prenderanno cura di loro al meglio e che non li abbandoneranno mai più.