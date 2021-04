I nostri animali domestici sono in grado di stupirci sempre con effetti speciali, realizzando per noi regali incredibili di fronte ai quali non possiamo credere ai nostri occhi. Come il protagonista di questa storia, un dolce pit bull: il cane realizza una maglietta adorabile per il suo proprietario. Ma come ci è riuscito?

Fonte Pixabay

Tori non pensava che il suo cane Apollo avesse delle doti artistiche. Ma recentemente ha capito che si è sbagliata dopo che ha visto cosa il pit bull di 6 anni ha combinato auna sua maglietta.

Certo, Tori conosceva tutti i talenti di Apollo, come ad esempio prendere al volo un gioco lanciato con la massima precisione, senza muovere ciglio. Ma non sapeva che avesse l’anima dello stilista.

Una delle cose che Apollo ama di più fare è bere l’acqua dal bagno. Lo fa ogni volta che la sua mamma umana è distratta. Ma un giorno proprio in quella stanza ha creato qualcosa di fantastico.

Avevo un mucchio di abiti da lavare sul pavimento del bagno e vicino c’era un flacone spray di detergente alla candeggina. Quando sono uscita di casa per fare alcune commissioni, ho chiuso la porta del bagno come faccio normalmente, ma non si è bloccata completamente.

Ed è in quel momento che Apollo è entrato in azione per bere acqua dal water, combinando accidentalmente un guaio che poi si è rivelata una bellissima sorpresa.

Cane realizza una maglietta che tutti vogliono

Il cane accidentalmente ha fatto cadere il flacone spray di candeggina sulla pila di vestiti. Per fortuna Apollo non ne è venuto a contatto, perché è una sostanza velenosa e può causare irritazione alla pelle.

Sulla maglietta, invece, ha realizzato un disegno semplicemente fantastico. Quando Tori ha pubblicato lo scatto su Reddit ha accolto l’entusiasmo di tutti. Potrebbe diventare un ottimo business!