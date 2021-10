Cane riceve un bacio sul naso e il modo in cui si comporta dopo averlo ricevuto è dolcissimo

Non è dolcissimo questo video?

Un video di un cane che riceve un bacio sul naso ha già fatto il giro del mondo. Niente di eccezionale, penserai tu. Il fatto è che la reazione avuta da questo adorabile amico peloso nei confronti del gesto di affetto del suo papà umano è così dolce e deliziosa che è impossibile non sciogliersi di fronte a tanto amore.

Foto foto da video di TikTok @sparky_minibullterrier

Sparky è un dolcissimo Bull Terrier in miniatura, che spesso è protagonista di foto e video sui social network. Il suo miglior amico umano, lo scorso 16 giugno, ha pensato bene di immortalare il suo cucciolo in una scenetta che ha toccato il cuore di tutte le persone.

Come tutti i cani, Sparky ama farsi coccolare dal suo proprietario. E quel giorno l’uomo ha pensato bene di dimostrargli il suo affetto con un dolce bacetto sul naso. Al quale il Bull Terrier ha reagito in un modo che definire dolce è dire poco. Tutto immortalato in un video che ha fatto il giro del web.

Nel video si può vedere l’uomo che bacia il musetto del peloso. Lui sembra imbarazzato dal gesto. E prima fa qualche epasso indietro sulle sue zampe. Ma poi, evidentemente emozionato, cambia subito idea e contraccambia quel gesto d’amore.

Sparky salta sul padrone e gli dà qualche leccatina sulla faccia, ricambiando così la sua carezza nel modo più dolce che il cane conosceva.

Foto foto da video di TikTok @sparky_minibullterrier

Cane riceve un bacio sul naso e ricambia con un po’ di leccatine sul volto del proprietario

Nemmeno a dirlo: il video è diventato in breve tempo virale. Milioni tra visualizzazioni e reactions e migliaia di commenti pieni d’amore per il Bull Terrier.

Foto foto da video di TikTok @sparky_minibullterrier

E poi c’è chi dice che è una razza pericolosa, ha commentato qualcuno…