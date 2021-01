Cucciolo di bull terrier sorpreso a giocare sull’altalena del cortile è la cosa più felice e spensierata che vedrai oggi (VIDEO)

Non è bello il cane che gioca sull'altalena come un bambino?

Cosa c’è di più bello che vedere un cane che si diverte? Vedere un cane che si diverte con un gioco per bambini. Il cucciolo di bull terrier gioca sull’altalena in cortile, dimostrando a tutti quanti di sapersela spassare quando è ora. E sicuramente questo è il video più divertente che vedrete oggi. E che vi farà cambiare il vostro umore.

Tuba è un dolce cucciolo di bull terrier che adora alla follia la sua famiglia. Ma ci sono anche altre cose che ama più di ogni altra cosa al mondo. I suoi genitori umani non si spiegano da dove nasce la sua insana passione per le altalene. Sì, adora andare in altalena come i bambini.

Nel cortile sul retro c’è molto spazio per giocare. E Tuba adora scorrazzare qui con la sorella, Tuna. Eppure appena può si getta sull’altalena pronto a dondolare su e giù. E se fosse per lui n on smetterebbe mai.

Tuba adora andare sull’altalena e girare proprio come se fosse un bambino. E del resto i cuccioli sono un po’ dei bambini, che camminano a quattro zampe e si esprimono abbaiando e non parlando.

Del resto capiamo benissimo il divertimento che si prova ad andare sull’altalena, perché sappiamo benissimo anche noi quanto sia bello andare su e giù su questo tipico gioco da parco giochi per bambini. Ci abbiamo giocato tutti quanti durante il periodo dell’infanzia e anche da grandicelli abbiamo spesso ceduto alla tentazione di farci un bel girato, magari lontani da occhi indiscreti.

Fonte Pixabay

Cucciolo di bull terrier gioca sull’altalena e ha tutta la nostra ammirazione

Del resto con un musetto così simpatico, come non farsi rapire dalla gioia di vivere e di giocare di questo adorabile cagnolino che vive in America? Tuba sa bene come divertirsi e come far divertire gli altri.

Anche il vostro cane adora l’altalena? O preferisce altri giochi del parco?