Questa è la storia di Dulce, un povero cane che riesce a trovare casa a migliaia di chilometri di distanza, dopo aver vissuto una vita in strada e aver anche subito un incidente stradale. Il tutto nell’indifferenza delle persone che non si sono mai prese cura di lui. Fino a quando un angelo non ha accolto il suo appello e ha deciso di portarlo via da tutto quell’inferno, per dargli finalmente una vita degna di questo nome.

Dulce è un cane randagio che ha visto in strada le peggiori atrocità di cui sono capaci gli esseri umani. Era solo e ferito, perché vittima di un incidente stradale. Non sappiamo se prima avesse un padrone che lo ha gettato via in un cassonetto per le ferite, come se fosse un oggetto rosso. O se sia finito lì in un altro modo.

Sappiamo solo che Dulce è stato trovato solo, abbandonato, gravemente ferito all’interno di un contenitore dell’immondizia. Aveva solo 5 mesi, ma si vedeva dal suo sguardo che ne aveva già passate di tutti i colori. Ma aveva una voglia di vivere incredibile e finalmente il destino ha girato favorevolmente dalla sua parte.

Un giorno infatti Dulce ha incontrato la sua eroina personale. Passando di fianco a un cassonetto ha sentito dei rumori strani e ha trovato quel povero animale messo davvero male. Lo ha preso e lo ha portato subito da un medico veterinario.

Secondo il dottore non aveva molte chance di sopravvivere e lui consigliava l’eutanasia. Mely, però, la sua soccorritrice, ha deciso di provarci, pagando tutte le spese necessarie per tentare di salvare la sua vita. Un mese dopo i primi incoraggianti miglioramenti.

Cane riesce a trovare una casa, la sua casa per sempre

A causa dell’incidente ha perso alcune capacità motorie, ma si è allenato molto e ora riesce a camminare, anche se il percorso non è stato facile. Ma lui aveva accanto la sua migliore amica, che è riuscita anche a trovarle una casa.

Lei aveva già abbastanza animali e si è messa alla ricerca della famiglia perfetta. Peccato che fosse negli Stati Uniti, ma alla fine tutto è andato nel verso giusto, grazie a un’organizzazione canadese che si è occupata di tutto!

