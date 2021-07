Dayane Mello ha potuto finalmente realizzare uno dei suoi sogni. La modella brasiliana, ultimamente, è stata travolta da una serie di drammi sanciti da diversi lutti. Il primo è stato quello del fratello Lucas, scomparso il 3 febbraio a soli 26 anni in un incidente stradale.

La ragazza, al tempo, era ancora concorrente del Grande Fratello VIP e non potrà andare neanche al suo funerale viste le dure restrizioni in Brasile per via del Covid-19.

Poco dopo, Dayane Mello ha perso anche sua mamma Ivona, l donna stava combattendo contro un cancro che se l’è pian piano portata via. Ora, la modella brasiliana ha deciso di compiere un gesto per la sua famiglia.

La donna ha fatto sapere tramite le sue Instagram Stories di aver acquistato la casa dove suo fratello Lucas viveva da tempo. Quel posto è molto caro alla sua famiglia e sarà per sempre un ricordo vivo del giovane.

Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno. Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile.

Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi, grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo.

Seppur sia solo un immobile, per la giovane ha un grande valore affettivo e può forse consolarla leggermente dopo le tragiche morti che l’hanno colpita.