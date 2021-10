La fedeltà dei migliori amici dell’uomo è sempre molto commovente. Come nel caso del cane che rimane accanto alla bimba nella foresta ghiacciata e freddissima, fino a quando entrambi non sono in salvo. Non ha voluto mai lasciarla sola e l’ha sempre difeso da tutto, perché lui è il suo angelo custode in terra.

Una bambina di appena 3 anni, di nome Victoria, si è smarrita per più di 15 ore in una foresta ghiacciata, a meno 30 gradi. Era uscita di casa per andare a passeggiare con il suo cucciolo Rusty, quando ha perso di vista la casa, non riuscendo più a trovare la strada per tornare indietro.

Quando i genitori si sono accorti della sua assenza, hanno subito iniziato a cercarla. Ovviamente erano molto preoccupati, ma quello che non sapevano è che l’altro cucciolo di casa Blue era al suo fianco. E non l’avrebbe mai lasciata da sola per nessuna ragione al mondo.

A Cordes Lakes, località che si trova nella contea di Yavapai, nello stato americano dell’Arizona, la famiglia Bensch si trovava fuori casa per festeggiare un grande traguardo al lavoro. Quando all’improvviso dopo le 5 del pomeriggio Victoria è sparita.

Aveva deciso di seguire Rusty, che si era allontanato un po’. Blue, notando la scena, ha pensato che fosse opportuno starle vicino, perché quell’uscita improvvisa inseguendo il cagnolino non prometteva nulla di buono. E aveva assolutamente ragione.

Cane rimane accanto alla bimba nella foresta e la protegge

I genitori hanno subito iniziato a cercarla. Nel frattempo Rusty era tornano da solo. Ma Victoria e Blue avevano fatto perdere le loro tracce. Hanno iniziato a cercarli e tutta la comunità li ha aiutati. E poi si sono unite anche le autorità che hanno avviato le ricerche.

Solo al mattino seguente sono riusciti a individuare un cucciolo che scaldava, dormendoci sopra, la bambina. Sembrava volerla proteggere dal freddo e magari anche da qualche aggressione. Avevano sofferto il freddo, ma il cucciolo aveva compiuto il miracolo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: