Oggi vogliamo raccontarvi una splendida operazione di salvataggio. Tutto sembrava molto tranquillo a New York, quando un cucciolo è caduto accidentalmente nelle fredde acque del fiume Hudson. il suo proprietario, dopo aver chiamato la Polizia, non ce l’ha fatta ad attendere che arrivassero e si è gettato in acqua pur di salvare il suo amico a quattro zampe.

La vicenda, come anticipato, è accaduta a New York. È una situazione, quella capitata a questo uomo con il suo cane, che spinge automaticamente tutti noi a riflettere. Come faremmo se il nostro amico a quattro zampe fosse in pericolo? Rischieremmo la nostra stessa vita pur di salvarlo, oppure aspetteremmo l’intervento di personale esperto formato per agire in determinate situazioni che potrebbero diventare pericolose anche per noi umane?

Non è chiaro il come sia accaduto, ma il cucciolo di questo uomo è sfuggito alla sua attenzione per un attimo ed è precipitato nelle fredde e profonde acque del fiume Hudson, a New York.

Il proprietario ed alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito contattato la stazione di Polizia più vicina ed hanno richiesto un’intervento urgente.

Ma ogni secondo passato immerso in acqua, per il cagnolino era un passo in più verso l’annegamento. Senza nemmeno rifletterci troppo, quindi, il proprietario si è gettato in acqua ed ha afferrato il suo Fido mantenendolo a galla.

Nei minuti successivi, la Polizia è arrivata sul posto e molto efficientemente ha tratto in salvo sia il cane che l’uomo.

La polemica sollevata dopo il gesto del proprietario del cucciolo

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. La storia è stata raccontata su internet ed ha catturato l’attenzione di molti cittadini newyorkesi e non solo.

In tantissimi hanno apprezzato il gesto eroico del proprietario del cagnolino. Ma alcuni hanno voluto per forza polemizzare. Secondo loro, il fatto che un cucciolo se ne vada in giro senza un guinzaglio, in quella zona, non va affatto bene.

Tanti hanno commentato che la Polizia, per salvare il cane e l’uomo, ha tolto ore importanti che potevano essere dedicate ad altri interventi più importanti.

Polizia di New York dopo un salvataggio – immagine di repertorio

Quello che interessa a noi e che è interessato alla maggior parte delle persone, ad ogni modo, è che entrambi siano usciti illesi da quella tremenda situazione. Un grazie va ai poliziotti che si impegnano sempre moltissimo quando ad essere in pericolo sono, non solo le persone, ma anche gli amici a quattro zampe.