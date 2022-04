Gli abitanti fanno festa dopo il salvataggio di un cane rimasto bloccato nel tombino. Non è stato assolutamente facile tirarlo fuori da quella situazione, ma quando delle persone di buon cuore sono riuscite nel loro intento, c’è stata una vera e propria esplosione di gioia. Perché questa è una storia a lieto fine che merita di essere raccontata e condivisa.

Martedì 15 febbraio gli abitanti del quartiere Jangurussu a Fortaleza, capitale dello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, hanno fatto tutto il possibile per salvare un cucciolo che era rimasto intrappolato in un canale di scolo. Non lo avrebbero abbandonato al suo destino per nessuna ragione al mondo.

Tomtom, come hanno chiamato il povero animale malcapitato, era scomparso da casa la sera prima. Tutti i vicini si sono messi a cercarlo, trovandolo in un fosso. Hanno chiamato i vigili del fuoco, ma nel frattempo ognuno si è dato da fare per aiutare Tomtom.

Secondo l’influencer Evenilson Pinto, che ha partecipato al salvataggio in prima persona, il cane è stato ritrovato nella mattinata, ma hanno potuto portarlo in salvo solo nel primo pomeriggio. Perché non è stato un salvataggio per niente facile:

Era già molto stressato e stanco, abbaiava di continuo. Abbiamo allora deciso di tentare di portarlo via da lì.

Cane rimasto bloccato nel tombino, un salvataggio molto difficile ma con un bel lieto fine

Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Evenilson si può capire quanto sia stato difficile salvare il cane, perché la fessura del tombino era molto stretta e il blocco era fatto di cemento. Hanno dovuto usare una mazza per portare il cane in salvo.

Secondo la gente del luogo pare che spesso il cucciolo vada in giro per passeggiate notturne, ma questa volta si è messo nei guai. Dopo i primi soccorsi Tomtom è stato riportato dal proprietario: per fortuna non aveva alcuna ferita.