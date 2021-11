I cuccioli sarebbero in grado di fare carte false pur di chiedere scusa ai loro proprietari quando combinano qualcosa che sanno che non avrebbero dovuto fare. Come nel video del cane che ringhia al proprietario, prima, per poi tentare di scusarsi con lui utilizzando una scatola di biscotti. Sarà riuscito nel suo intento?

Fonte foto da TikTok di viralatacaramelo

Bambino è un dolce cucciolo meticcio color caramello che è stato adottato dalla sua famiglia umana. Un giorno è diventato popolare sui social media perché ha compiuto un gesto che vale più di mille parole. Non può scusarsi a voce e così pensa bene di portare un dono al suo proprietario.

Il tutor di Bambino, attraverso un video che ha pubblicato su TikTok, ha dimostrato come il suo dolce cagnolino sa chiedergli scusa quando combina qualcosa che non deve. Sa che ha fatto una cosa per la quale deve chiedere perdono e non esita a domandare scusa a suo modo, non potendo ovviamente farlo a parole.

Il tutor del dolce cagnolone ha deciso di condividere un video realizzato in casa con protagonista il cane. Bambino, secondo quanto raccontato, le aveva appena ringhiato e la donna aveva dovuto punirlo per il suo atteggiamento. E lui era visibilmente pentito.

A volte non ti rendi conto che li stai mettendo a disagio, quindi ringhiano per fartelo sapere.

Sai come ha reagito Bambino? È tornato sui suoi passi e ha fatto di tutto per domandarle scusa.

Fonte foto da TikTok di viralatacaramelo

Cane ringhia al proprietario: ecco come domanda poi perdono

Poco tempo dopo aver ricevuto un rimprovero dalla sua migliore amica umana, il cane ha tentato di rimediare a modo suo. E si è scusato portando un dono, una dolce scatola di biscotti.

Fonte foto da TikTok di viralatacaramelo

Il cucciolo si è presentato alla porta con il pacchetto in bocca e la donna ha detto di essersi arresa e averlo già perdonato.