Il cane riposa nel letto di suo fratello perché ha deciso che è più comodo della sua scomoda e solita cuccia. Peccato che le stazze dei due fratellini pelosi non siano proprio le stesse. Perché quello che si infila nel letto dell’altro è un Labrador. Mentre l’altro, che è stato derubato del suo giaciglio, è un Chihuahua. Non proprio felice di questo furto casalingo.

Fonte foto da video su TikTok di rerelovessilverfox

La reazione del piccolo Chihuahua quando il fratello maggiore, un Labrador, gli ruba il letto è diventata virale. Sappiamo che i cani amano rubare le cose agli altri, non solo ai fratelli pelosi ma anche ai membri umani della loro famiglia.

Questo cucciolo, come molti altri cani, sa che ha il suo posto dove dormire. Ma non sappiamo per quale assurdo motivo si sia messo in testa di andare a dormire nella cuccia del fratello, che è un Chihuahua. Mentre lui è un Labrador Retriever.

L’utente di TikTok @rerelovessilverfox un giorno ha deciso di condividere sul suo account l’esilarante scenetta, in cui il “grosso” Labrador color miele tenta di insinuarsi nella cuccia del piccolo Chihuahua che vive in casa con lui.

Ci prova e ci riprova e anche se sembra la posizione più scomoda del mondo, visto che le dimensioni sono troppo ridotte per la sua stazza, lui non si arrende. Nemmeno quando il legittimo proprietario, giustamente, si presenta a dare un’occhiata per capire che sta accadendo.

Cane riposa nel letto di suo fratello, che sembra un po’ contrariato

Il Labrador vuole dormire a tutti i costi. E anche se il chihuahua cerca di rivendicare il suo posto, ormai è troppo tardi. Il fratello maggiore ha preso possesso del suo letto. Che ora è il suo posto preferito dove dormire.

Vorrà dire che il Chihuahua si allargherà tanto per dormire visto che, immaginiamo la cuccia del Labrador sia almeno il doppio della sua!