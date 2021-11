Per fortuna che esistono dei veterinari pronti a intervenire per salvare le vite dei nostri animali domestici quando si mettono nei guai. Come nel caso del cane che rischia di soffocare per una pallina di gomma. Se i medici degli animali non fossero intervenuti in tempo non saremmo qui a raccontarvi di sicuro una storia a lieto fine.

Hansel è un dolce cucciolo, mix di pitbull, che un giorno è stato portato dalla sua famiglia umana d’ugenza presso il West Hills Animal Hospital & Emergency Center a Long Island a Huntington, New York, negli Stati Uniti d’America. Era il 17 ottobre scorso quando Hansel se l’è vista brutta.

In un video che poi è stato pubblicato online, si vedono i momenti drammatici in cui il team di veterinari tenta di aprire la bocca del cane per fare in modo che la pallina possa uscire dalla gola, con una tecnica poco conosciuta e pericolosa intrapresa dal dottor Christie Williams.

Il dottor veterinario della clinica ha visto quella tecnica di estrazione esterna in un video di formazione seguito anni fa. Bisogna mettersi sopra il cane, per fare pressione all’esterno della gola, così che il corpo estraneo possa uscirer in tutta sicurezza.

Già prima di Hansel il dottor Williams aveva operato in maniera analoga con un cane di razza Dobermann, che aveva però ingoiato una pallina da tennis. Non era successo tanto prima, appena una ventina di minuti. Due cani salvati in una mezz’oretta!

Cane rischia di soffocare per una pallina

Quel giorno è stata la prima volta che la tecnica dell'”estrazione esterna” è stata utilizzata nella clinica. Ed è stato un doppio successo. Una giornata sicuramente strana per quei veterinari.

